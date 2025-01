Novo presidente da Câmara de SP, Ricardo Teixeira promete diálogo e independência da casa

A Câmara Municipal de São Paulo elegeu nesta quarta-feira, 1º, o vereador Ricardo Teixeira (União Brasil) como presidente para o ano de 2025. Teixeira obteve 49 votos, enquanto Celso Gianazzi (PSOL), também candidato ao cargo, ficou com 6 votos. O novo presidente do Legislativo municipal afirmou ter um perfil voltado para o diálogo e refutou a ideia de que a Câmara será uma "chanceladora" da próxima gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O novo presidente da Câmara prometeu maior transparência, afirmando que pretende ampliar o número de audiências públicas e, pelo menos uma vez ao mês, levar essas iniciativas para as periferias da cidade, com o objetivo de ouvir a população. Teixeira também comentou sobre a confusão envolvendo a vereadora Zoe Martinez (PL) e destacou que qualquer manifestação é válida, desde que os vereadores sigam o regimento interno da Câmara e respeitem o decoro parlamentar.

Com 16 anos de experiência na Câmara e em seu sétimo mandato consecutivo, Teixeira é reconhecido por sua habilidade em construir boas relações tanto com a base governista quanto com a oposição - recebendo, inclusive, votos de vereadores do PT. Durante dois anos, atuou como secretário de Mobilidade e Trânsito na gestão de Ricardo Nunes (MDB), ganhando destaque como o "pai" da Faixa Azul para motos. Além disso, integrou o primeiro escalão da administração de Fernando Haddad (PT).

Como mostrou o Estadão, Teixeira se tornou o favorito para suceder Milton Leite (União Brasil) após Nunes vetar o nome de Rubinho Nunes (União), que até então era o mais cotado para o cargo, mas perdeu apoio ao declarar alinhamento a Pablo Marçal (PRTB) antes das eleições.