Milton Leite, sobre Presidência da Câmara de SP: Ricardo Teixeira é melhor no momento

O indicado do partido de Leite, tido como mandachuva da política paulistana que optou por não concorrer a um novo mandato, foi um nome de consenso após meses de disputas internas.

Anteriormente, Rubinho Nunes (União Brasil) era o favorito para o cargo. No entanto, o parlamentar embarcou na campanha do candidato derrotado Pablo Marçal (PRTB), o que gerou um mal estar com o prefeito.