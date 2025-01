Defesa de general preso por tentativa de golpe recorre ao STF

No documento, os advogados argumentam que a minuta intitulada Punhal Verde e Amarelo , encontrada com Fernandes, nunca foi compartilhada ou utilizada.

A defesa do general da reserva Mario Fernandes , preso sob acusação de envolvimento em um suposto plano para derrubar o governo, apresentou um novo pedido de soltura ao Supremo Tribunal Federal (STF). O recurso busca reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes , que já havia negado um pedido anterior.

Fernandes é um dos 40 indiciados pela Polícia Federal no caso que investiga a tentativa de ruptura institucional. Ele está em prisão preventiva desde novembro e, segundo o relatório final da investigação, teria tido papel central no planejamento de um Golpe de Estado.

No entanto, seus advogados afirmam que o militar "jamais participou de qualquer articulação golpista ou de monitoramento de autoridades públicas".

Além disso, sustentam que a minuta encontrada em seu HD não foi divulgada a terceiros e que Fernandes não tinha qualquer ligação com a operação Copa 2022.

A PF relata, entretanto, que o documento pode ter sido impresso por Fernandes no Palácio do Planalto e levado, no mesmo dia, ao Palácio da Alvorada, residência do então presidente Jair Bolsonaro (PL). O agravo regimental apresentado pela defesa será avaliado pela Primeira Turma do STF.