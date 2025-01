Começa posse dos secretários municipais, Controladoria e Procuradoria Geral em SP

Começou nesta quarta, 1º, a cerimônia de posse dos secretários municipais do segundo mandato do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no Theatro Municipal, em São Paulo. O MDB de Nunes recebeu o maior número de secretarias. São cinco ao todo: Casa Civil, Cultura e Economia Criativa, Direitos Humanos e Cidadania, Governo e Habitação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com dois secretários cada, o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Republicanos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estão empatados na segunda colocação. O vice-prefeito Mello Araújo (PL) acumulará a pasta de Projetos Estratégicos. O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), assumirá a Secretaria de Verde e Meio Ambiente.