Câmara de SP tem renovação de 36%; 55 vereadores tomam posse, com 35 reeleitos

Os 55 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Paulo tomaram posse nesta quarta-feira, 1º, para um mandato que vai até 31 de dezembro de 2028. A cerimônia acontece na tarde de hoje no Palácio Anchieta, sede do Legislativo paulistano.

Para esta legislatura, o PT novamente é o partido com mais vereadores, com oito cadeiras no total, mesma quantidade obtida no pleito de 2020. Na sequência, com sete parlamentares cada, aparecem MDB, PL e União Brasil.