Baquit diz que teve 2 horas para decidir se aceitava secretaria e antecipa que sairá em 2026

"Eu fui pego de surpresa ontem (terça), por volta de 16 horas da tarde, eu tava em Quixadá, quando o Evandro me ligou me convidando pra ocupar essa Regional. Eu tinha até 18 horas pra dizer se sim ou não", disse ao O POVO .

O secretário fez questão, ainda, de destacar a relação com Evandro. Os dois possuem proximidade antes de o agora prefeito entrar na política. Ambos foram contemporâneos quando foram, respectivamente, presidente do Fortaleza e do Ceará — Baquit ficou no Tricolor entre 2011 e 2014, enquanto Leitão esteve no Vovô durante 2008 e 2015.

"Resolvi dar uma oxigenada. Eu sou amigo/irmão do Evandro, desde ele era presidente do Ceará e eu do Fortaleza, sempre fomos amigos, nunca teve briga. Na Assembleia nos aproximamos demais. Ele tinha a preferência por mim para ser o presidente", ressaltou.

Período curto

Mesmo aceitando o convite, Osmar Baquit revelou que não ficará durante os quatro anos do mandato de Evandro Leitão. Ele também admitiu que não sabe ainda detalhas da pasta que irá assumir.