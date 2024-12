O POVO News: Lira reage a Dino, se reúne com Lula e cobra emendas; Rússia e a queda de avião

Rússia abre investigação própria para apurar queda de avião no Cazaquistão; aeronave tinha o País como destino

Apresentado pelo jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 27. A programação aborda a reação de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, ao bloqueio de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares, que tiveram o pagamento suspenso pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), na última segunda-feira, 23.

Lira encontrou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nessa quinta-feira, 26, em meio aos bloqueios realizados por Dino. Conforme agenda presidencial, o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), também estiveram no Alvorada por volta do mesmo horário.