Ricardo Nunes começa a definir novo secretariado; Mello Araújo assumirá Projetos Estratégicos

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), começou a definir, nesta segunda-feira, 23, os nomes dos secretários municipais que vão compor a sua gestão a partir de 1º de janeiro de 2025. Entre as escolhas, está o vice-prefeito eleito, coronel Mello Araújo (PL), que vai acumular a função de secretário executivo de Projetos Estratégicos no novo mandato.

Outro nome do PL que vai integrar o governo municipal é o de Rodrigo Ashiuchi, atual prefeito de Suzano, que será secretário de Verde e do Meio Ambiente. Eles se juntam a já anunciada nova Procuradora Geral do Município, Luciana SantAna Nardi, a primeira nomeação do mandato por conta da morte da procuradora Marina Magro, em 5 de novembro.