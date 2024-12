PF prende radialista que quebrou tornozeleira eletrônica e xingou Moraes

Roque Saldanha tinha mandado de prisão em aberto, expedido em 25 de novembro, por violar mais de 50 vezes medidas cautelares no processo relacionado ao 8 de janeiro de 2023

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira, 20, o radialista Roque Saldanha, em Colatina, interior do Espírito Santo. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por violar mais de 50 vezes medidas cautelares sofridas no âmbito do processo que aponta participação dele na incitação aos atos golpistas de 8 de Janeiro.

O radialista entrou em evidência no mês passado depois de gravar um vídeo retirando a tornozeleira eletrônica, o que não podia fazer, e xingando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). "O senhor (Moraes) pega essa tornozeleira, abre seu c* e enfia dentro", diz, na gravação.