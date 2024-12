O POVO News: PEC do corte de gastos é aprovada: veja o que muda; mulher antiLula presa em SP

A edição detalha a PEC do corte de gastos aprovada pela Câmara e mais as principais notícias desta sexta, 20

O programa O POVO News 1ª edição, com apresentação do jornalista Italo Coriolano, aborda a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e mais as principais notícias.

A Câmara dos Deputados aprovou a PEC 45/2024 - uma parte do pacote de corte de gastos elaborado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - que pretende conter os gastos públicos.