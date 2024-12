Mesa Diretora da Câmara: nomes são fechados e PL aguarda reunião com André Fernandes

Adail Júnior (PDT) como 1° vice-presidente, Júlio Brizzi (PT) sendo o 2° vice-presidente e Luciano Girão (PDT) na 3ª vice-presidência. Além deles, as vereadoras Ana do Aracapé (Avante) e Carla Ibiapina (DC), formarão a equipe de secretariado da Casa.

Léo Couto e membros da liderança do prefeito eleito Evandro Leitão (PT) convidaram o vereador Julierme Sena (PL) para ser o 1° secretário, cadeira destinada para a oposição e escolhida para estar com a bancada do PL. O partido foi o segundo que mais elegeu vereadores com cinco, atrás apenas do PDT que teve oito.

"Nós estamos aí com alguns nomes na chapa praticamente toda formada, mas, daqui a alguns dias, semana que vem, a gente deve estar divulgando. Estamos conversando com o PL também, colocamos a 1ª Secretaria à disposição, que é como manda regimento da Casa, mas acredito que nós estamos tentando fazer o melhor para que nosso nome chegue no consenso", afirmou Léo Couto em entrevista coletiva realizada na última quinta-feira, 19, durante a diplomação dos candidatos eleitos de Fortaleza.