Presidente de Junta Apuradora defende urnas eletrônicas em diplomação de Nunes

O presidente da Junta Eleitoral Apuradora e Totalizadora do Município de São Paulo, juiz Antônio Maria Patiño Zors defendeu as urnas eletrônicas em cerimônia com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB), ambos apoiados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a cerimônia de diplomação do emedebista no Memorial da América Latina, na capital paulista.

"Aos que tentam desacreditar o nosso sistema, afirmo com a convicção de quem trabalha no processo eleitoral, que o (sistema) brasileiro é um dos mais seguros e transparentes do mundo", afirmou o presidente em discurso. "Esse momento é uma verdadeira transferência de responsabilidade a cada qual das pessoas eleitas, de compromissos éticos e das mais altas expectativas."