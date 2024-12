O POVO News: Novo advogado de Braga Netto rejeita delação; oposição pede impeachment de Lula

Com apresentação do jornalista Italo Coriolano, o programa O POVO News 1ª edição realiza nesta quinta-feira, 19, sua 119ª edição no Youtube, O POVO+ , Facebook, Instagram e Tik Tok.

O general Walter Braga Netto foi preso no último sábado, 14, sob a acusação de obstruir o inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado.

Ele é apontado pela Polícia Federal (PF) como uma figura central na organização criminosa que teria planejado impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O objetivo seria manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após sua derrota nas eleições presidenciais de 2022.



De acordo com a investigação, o plano golpista incluía a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), além do assassinato do então presidente eleito, Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Segundo a PF, Braga Netto não apenas tinha ciência do plano como também financiava os agentes golpistas que executariam a operação.