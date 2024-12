Mesmo em recesso judiciário, Dino continuará atuando em processo sobre emendas

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), continuará atuando durante o recesso do Judiciário em dois temas: sobre o "orçamento secreto" e sobre a prevenção e combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal. São os dois processos estruturais - ou seja, que não são resolvidos por uma única decisão - tocados pelo ministro.

O Supremo entra em recesso no dia 20 de dezembro e volta às atividades normais em 1º de fevereiro de 2025. Nesse período, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e o vice-presidente, Edson Fachin, se revezam em uma escala de plantão para atender a demandas urgentes, como pedidos de liminar: