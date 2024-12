Lula recebe José Múcio após acompanhamento médico em São Paulo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe na manhã desta terça-feira, 17, a visita do ministro da Defesa, José Múcio, na sua residência em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. José Múcio chegou ao local às 9h e a expectativa é que fale com a imprensa após visitar Lula. Antes do ministro, o presidente recebeu a médica Ana Helena Germoglio. Lula, em recuperação dos procedimentos realizados no Sírio Libanês em razão de uma hemorragia intracraniana, ficou em São Paulo para ter acompanhamento médico após receber alta hospitalar no domingo, dia 15.