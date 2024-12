Rui Costa viaja para SP para se reunir com Lula nesta segunda-feira, após despacho com Haddad

A expectativa é de que o chefe da Casa Civil viaje para São Paulo antes das 13h. "Ele retorna para Brasília ainda hoje. O horário do retorno dependerá do andamento da agenda na capital paulista", afirmou a assessoria.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, embarcará para São Paulo nesta segunda-feira, 16, para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na capital paulista após ter recebido alta hospitalar no domingo, 15. De acordo com a assessoria de imprensa do ministro, Rui retornará ainda hoje para Brasília.

Nesta manhã, Lula recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. No encontro, Haddad passou ao presidente um quadro detalhado sobre os projetos que estão em tramitação no Congresso, com ênfase na reforma tributária e no pacote de contenção de despesas. Ele disse que mostrou um panorama da situação de cada medida, tanto no Senado quanto na Câmara, para que o chefe do Executivo possa agir, caso julgue necessário.