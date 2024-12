O POVO News: Braga Netto na prisão: Bolsonaro é o próximo? Lula recebe alta e deixa hospital

De acordo com a investigação, o plano golpista incluía a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) , além do assassinato do então presidente eleito, Lula , de seu vice, Geraldo Alckmin , e do ministro do STF Alexandre de Moraes . Segundo a PF, Braga Netto não apenas tinha ciência do plano como também financiava os agentes golpistas que executariam a operação.

Com apresentação do jornalista Italo Coriolano, a edição aborda a prisão do ex-ministro da Casa Civil, Braga Netto e as principais notícias do dia.

