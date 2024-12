Lula: se acusações (sobre golpe) forem verdade, envolvidos devem ser punidos severamente

"Quero que eles tenham todo o direito de defesa, mas se essas acusações forem verdade essa gente precisa ser punida severamente para servir de exemplo para o Brasil", afirmou Lula, em linha com o discurso feito na coletiva realizada logo após o anúncio da alta hospitalar no início da tarde de domingo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silvia voltou a falar que os envolvidos no suposto plano de tentativa de golpe militar sejam "severamente punidos" caso as acusações se confirmem. O tema foi pauta na entrevista concedida pelo petista ao Fantástico neste domingo, 15.

Mais cedo, Lula já havia defendido a presunção de inocência para o general Walter Braga Netto, preso no sábado, 14. O ex-ministro da Casa Civil e de Defesa no governo Bolsonaro foi detido sob a acusação de obstrução da Justiça no âmbito do inquérito que apura tentativa de golpe de Estado.

"É muito triste saber que um general de quatro estrelas montou uma máquina de fazer maldade para dar um golpe", afirmou Lula em referência à trama golpista contra ele, o ministro do STF Alexandre de Moraes, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin.