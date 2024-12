Braga Netto está preso em quarto com ar-condicionado, geladeira, armário e TV

O general Walter Braga Netto, preso no sábado, 14, por obstruir as investigações sobre uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, está detido na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a TV Globo, o general de quatro estrelas está detido no quarto do chefe do Estado Maior, um cômodo que conta com ar-condicionado, geladeira, armário, aparelho de televisão e um banheiro exclusivo.