Ministros do governo Lula celebram alta hospitalar do presidente em rede social

Ministros do governo Lula usaram a rede social X para celebrar a alta hospitalar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Leia abaixo:

Sonia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas

"Muito feliz com a notícia de alta do presidente @LulaOficial. O Lula é um homem forte, com uma dedicação e empenho gigantes para cuidar do Brasil. Muita saúde, presidente!! Logo estaremos juntos para seguir trabalhando pelos povos indígenas e por todo o país."