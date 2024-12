Prisão de Braga Netto é 'completo absurdo' e tentativa de prender Bolsonaro, diz Bia Kicis

A líder da minoria na Câmara, deputada federal Bia Kicis (PL-DF), protestou neste sábado, 14, contra a prisão preventiva do general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "É um completo absurdo. A alegação da tentativa de golpe não tem base nos fatos. Braga Netto é um general honrado e respeitado. É um constrangimento para as Forças Armadas que o Exército esteja dando apoio", afirmou, em entrevista à CNN Brasil.

Segundo Kicis, "para prender Bolsonaro estão passando por cima de todas as regras jurídicas".