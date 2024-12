Padilha/X: mais um passo foi dado na punição daqueles que organizaram tentativa de golpe

"Mais um passo foi dado pela Justiça brasileira, pela Polícia Federal, para mostrarmos que seremos firmes na punição daqueles que organizaram a tentativa de golpe no País que assassinaria pessoas como o presidente eleito, vice-presidente eleito e ministro do Supremo Tribunal Federal", disse, em vídeo publicado na rede social X. "Em defesa da democracia, sem anistia", reforçou.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse há pouco, após prisão do general da reserva Braga Netto, que mais um passo foi dado pela Justiça brasileira para mostrar firmeza na punição de quem organizou "uma tentativa de golpe".

Padilha também afirmou que crimes contra o Estado Democrático de Direito não serão tolerados. Segundo ele, o manifesto apresentado no Pleno do Conselhão, na última quinta-feira, 13, reafirma que "proteger o Brasil exige compromisso com a Justiça e a defesa intransigente da democracia".