Eudoro Santana recebe o título de Doutor Honoris Causa da UFC

Eudoro Santana recebeu na noite de sexta-feira, 13, o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Federal do Ceará (UFC) em cerimônia no Auditório da Reitoria com as presenças do reitor, professor Custódio Almeida, e do filho do homenageado, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

"Pai, quanto orgulho de suas conquistas, de sua força e do seu exemplo, que nos engrandece e inspira. Sua sabedoria é o farol das nossas vidas. Te amamos", escreveu Camilo em suas redes sociais.