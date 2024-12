AGU afirma ter notificado YouTube para retirar vídeos com desinformação sobre saúde de Lula

A Advocacia-Geral da União (AGU) notificou extrajudicialmente o YouTube Brasil pedindo a retirada, em 24h, de vídeos com desinformação sobre o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O pedido de remoção do conteúdo foi feito por meio da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia (PNDD), e visam a proteção da integridade da informação. Além disso, segundo a AGU, os conteúdos denunciados violam os termos de uso do YouTube.

Lula permanece internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia no início da semana. No momento, ele se encontra em recuperação, sob cuidados semi-intensivos, e há perspectiva de que tenha alta no início da próxima semana.