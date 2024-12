Pacote de Lira: Câmara aprova PL que altera o estatuto do armamento

Armas de fogo / Crédito: Samuel Setubal

A Câmara dos Deputados aprovou nessa última quarta-feira, 11, um projeto que altera o Estatuto do Desarmamento e permite que pessoas que respondem a inquérito policial cadastrem armas de fogo. O projeto retornou ao Senado porque os parlamentares mudaram o mérito do projeto. Atualmente, o Estatuto regulamenta que as pessoas interessadas em obter uma arma de fogo devem justificar a razão da posse do armamento para registrá-las.

De acordo com a legislação, as pessoas que quiserem ter uma arma não podem estar sendo investigadas em inquérito policial ou processo criminal. E são esses os pontos que o projeto pretende alterar.

A versão inicial permitia que os investigados de quaisquer crimes poderiam ter acesso às armas. A aprovação do projeto só foi possível após um acordo entre os deputados que levou o relator a inserir no texto as restrições às pessoas investigadas por determinados crimes. "Diante do diálogo e da melhora do texto, o governo vota sim, destacando que não há compromisso de sanção", afirmou o deputado Alencar Santana (PT-SP). “O texto tem vários crimes que havendo inquéritos a pessoa não pode registrar armas de fogo. Isso é avanço. Mas quantos outros crimes não estão neste artigo e mesmo pessoas com inquérito poderão ter armas de fogo? Isso é problemática”, pontuou o deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ).

Desde terça-feira, 10, a Câmara segue votando uma sequência de projetos da área de segurança pública. As atuações legislativas estão focadas nessa temática devido ao comprometimento do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP) com os deputados da “bancada da bala” para analisar o pacote de medidas de segurança pública. Lista de crimes De acordo com a proposta, são impedidas de ter armas as pessoas que forem condenadas por qualquer crime, que estejam sob restrição por medida protetiva ou que respondam inquéritos por: