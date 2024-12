O POVO News: notícias de Lula hoje; Câmara aprova castração química; Dino rebate a Câmara

Confira os destaques da edição desta quinta-feira,12. / Crédito: O POVO

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 12. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa aborda as atualizações do quadro de saúde do presidente Lula após uma cirurgia de emergência e a aprovação da ccastração química para pedófilos. Assista ao vivo:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou ser submetido a uma cirurgia que durou cerca de duas horas na madrugada desta terça-feira, 10, por causa de uma hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro deste ano.