Novo procedimento de Lula foi um sucesso, diz médico do presidente

O médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Roberto Kalil Filho, disse por volta das 8h30 desta quinta-feira, 12, que o procedimento cirúrgico feito no presidente no início desta manhã "foi um sucesso".

Lula foi submetido a um novo procedimento cirúrgico por volta de 7h25 da manhã. O procedimento trata-se de uma embolização de artéria meníngea média, com o objetivo de conter novos sangramentos na cabeça.