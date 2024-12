Não devemos demonizar emendas, mas não pode comprometer governabilidade, diz Gilmar Mendes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes defendeu a legitimidade das emendas parlamentares, mas mostrou preocupação com o aumento da proporção desses repasses no orçamento público e o efeito na governabilidade. "Nós não devemos demonizar as emendas parlamentares, nem a participação dos parlamentares na formulação do orçamento, mas é preciso que isso seja algo equilibrado, que não comprometa a governabilidade, e sobretudo que haja transparência, rastreabilidade, e que as emendas sejam aplicadas em objetos públicos", disse em entrevista à revista Carta Capital.

Na avaliação do ministro, o crescimento das emendas "se deu de maneira muito significativa" nos últimos anos. O orçamento de 2024 prevê R$ 53 bilhões em emendas - o que representa 24% das despesas livres (discricionárias) do governo. "Esse pedaço pode, daqui a pouco, invadir outros pedaços e desnaturar por completo a capacidade do governo de governar", destacou Gilmar.