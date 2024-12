Lula foi sedado em novo procedimento nesta quinta-feira, informa equipe médica

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o chefe do Executivo passou por uma sedação durante o procedimento realizado na manhã desta quinta-feira, 12, na cabeça. "Tanto é que logo após o procedimento, o presidente estava acordado, conversando", comentou em coletiva de imprensa nesta manhã no hospital Sírio Libanês em São Paulo.

De acordo com o cardiologista, o presidente está proibido de receber visitas, somente familiares, até a alta hospitalar. No entanto, Kalil disse acreditar que, nos próximos dias, mesmo no hospital, Lula deve conversar com assessores, visto que está bem, comendo e andando.