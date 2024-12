Lula está 'neurologicamente perfeito' e sem lesão cerebral, diz equipe médica

O neurocirurgião Marcos Stavale, que compõe a equipe médica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que o novo sangramento do petista foi "inesperado" e, por isso, foi feito um novo procedimento nesta quinta-feira, 12. O médico, porém, afirmou que o chefe do Executivo federal está "neurologicamente perfeito, ótimo".

De acordo com ele, o procedimento realizado pela manhã foi para bloquear novos sangramentos. "Agora, temos segurança máxima. O risco de ele ter novo sangramento é estatisticamente desprezível", comentou Stavale em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 12, em São Paulo. O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular Lula, enfatizou que em "nenhum momento" o presidente teve lesão cerebral.