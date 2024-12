Kalil descarta possibilidade de sangramento de Lula migrar para outra parte do cérebro

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico particular do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, descartou a possibilidade de sangramento do presidente migrar para outra parte do cérebro. Nesta quinta-feira, 12, pela manhã, o chefe do Executivo foi submetido a um procedimento cirúrgico para bloquear novos sangramentos.

"O que foi feito hoje é para minimizar os riscos de novos sangramentos", reforçou Kalil, que reiterou que o presidente, desde o primeiro momento não teve sequela alguma. Ele lembrou do quadro do presidente de dois meses atrás, quando sofreu uma queda. "Ninguém esperava outro sangramento", disse, em coletiva de imprensa.