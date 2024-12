Depois da queda, Lula desenvolveu hematomas liquidos, explica neurologista

O neurologista Rogério Tuma, um dos responsáveis pelo acompanhamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que, depois da queda sofrida em outubro, num acidente doméstico, o petista desenvolveu uma espécie de hematoma mais líquido tanto do lado direito como do esquerdo do crânio.

Tuma explica que, do lado esquerdo, houve um crescimento do hematoma. Porém, logo reduziu bastante de tamanho e, em seguida, se refez mais agudamente. Este, segundo ele, foi drenado. Já do lado direito, o hematoma teve um crescimento mais lento. Depois, foi absorvido e desapareceu.