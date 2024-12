CNJ investiga juiz por confisco de celular do 'lobista dos tribunais' assassinado em Cuiabá

O Conselho Nacional de Justiça decidiu investigar o juiz Wladymir Perri, da 12ª Vara Criminal de Cuiabá, por suposta infração disciplinar na condução do inquérito policial sobre o assassinato do advogado Roberto Zampieri - o 'lobista dos tribunais' morto a tiros em frente a seu escritório na capital de Mato Grosso em dezembro do ano passado.

O conteúdo do celular de Zampieri, encontrado ao lado do corpo, foi pivô do afastamento de dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, investigados por suposta venda de sentenças em um esquema que alcança gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça.