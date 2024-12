Cada dia que passa, cai muito o risco de hematoma de Lula se refazer, diz neurologista

O neurologista Rogério Tuma, um dos responsáveis pelo acompanhamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que, a cada dia que passa, cai "exponencialmente" o risco de um hematoma se refazer na cabeça do chefe do Executivo. De acordo com ele, hoje, a probabilidade de se refazer é "bem menor".

"Com a drenagem feita na terça-feira, Lula está tratado. O procedimento de hoje foi em caráter preventivo para que essa coleção não recorra, não aconteça novamente", comentou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 12, em São Paulo.