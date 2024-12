Haddad: informação da equipe médica sobre Lula são rigorosamente as mesmas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta, 11, que as informações a que tem acesso sobre o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) são "rigorosamente" as mesmas que são divulgadas ao restante do País.

"Eu tenho informações semelhantes às de vocês. Tenho ligado lá para a assessoria. As informações estão sendo prestadas pela equipe médica, são rigorosamente as mesmas que se obtém por qualquer forma", respondeu o ministro.