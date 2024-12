Com saída anunciada do PL, Acilon diz que permanece na sigla até 2026; entenda

Acilon Gonçalves é prefeito do Eusébio e ex-presidente do PL Ceará / Crédito: Samuel Setubal

Com saída do PL anunciada, o prefeito Acilon Gonçalves (PL) diz que ainda não está em busca de rumo partidário e que continuará na sigla bolsonarista até 2026. A declaração foi dada em entrevista ao O POVO nessa terça-feira, 11. "Até o dia 31 de março de 2026, eu estarei filiado. Tem um ano e meio para cuidar disso. Nem procurado [outra sigla], porque sem partido eu posso fazer o mesmo trabalho que faria com partido", disse após inauguração da Casa da Mulher Eusebiense.

"Onde o PT estiver, o PL vai estar do outro lado", afirmou Carmelo ao dissolver comissão provisória do PL em Ipueiras por apoio ao PT. "Porque nós não vamos aceitar PL e PT do mesmo lado", cravou. Acilon já comandou do PL Ceará, mas renunciou Acilon renunciou ao comando do PL Ceará em novembro de 2023. Ele alegou, na época, “dificuldades de relacionamento com pessoas do partido que não pertencem oficialmente à Executiva Nacional, tampouco à Executiva do Partido Liberal no estado do Ceará”. Embora não tenha citado nominalmente o deputado federal André Fernandes, Acilon vinha sendo pressionado pelo parlamentar. Depois disso, Carmelo assumiu a agremiação e Fernandes foi lançado candidato. Diferentemente de Acilon, ambos são ferrenhos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Acilon tem força política na Região Metropolitana de Fortaleza Deixando o cargo de prefeito no Eusébio após oito anos à frente do Executivo municipal, Acilon elegeu o sucessor, Dr. Júnior (PRD), com mais de 80% dos votos na cidade distante 22 quilômetros de Fortaleza. O que ele já tinha feito alguns anos atrás quando também cumpriu dois mandatos e indicou Júnior para sucessão. No Aquiraz, município também da Região Metropolitana e colado ao Eusébio, Acilon viu o filho, Bruno Gonçalves (PRD) ser reeleito com mais de 85% dos votos, mesmo havendo três candidaturas no município a 31 quilômetros da Capital. Como se não bastasse, em Fortaleza, a esposa de Bruno foi eleita vereadora. Ana Carla Ibiapina Meireles, de 43 anos, concorreu pela primeira vez a um cargo público, tendo recebido 9.413 votos, o que a garantiu uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) pelo quociente eleitoral. O detalhe é que o nome escolhido para a urna foi Carla do Acilon, referência direta à influência do sogro.