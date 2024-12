Caiado nega ter usado Palácio para fazer campanha de aliado e vai recorrer contra condenação

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), negou nesta quarta-feira, 11, que tenha utilizado a estrutura do governo estadual, mais precisamente o Palácio das Esmeraldas, para fazer campanha ao aliado Sandro Mabel (União Brasil) durante as eleições municipais deste ano. Caiado afirmou que vai recorrer da decisão da Justiça eleitoral que o condenou a oito anos de inelegibilidade por abuso de poder ao usar a estrutura do governo para beneficiar o prefeito eleito Mabel nas eleições deste ano. Caiado realizou jantares nos dias 7 e 9 de outubro, no início do segundo turno, com a presença de vereadores eleitos, suplentes e lideranças políticas de Goiânia. O governador pediu aos presentes que mobilizassem suas "credenciais" em favor da campanha de Mabel.

"Vocês não estão aqui como pessoa física não, vocês estão aqui como líderes que vocês são e vocês colocaram seus nomes para disputar uma eleição municipal! Então se vista desta credencial e volte com muita humildade: 'Olha, agradecer o voto. Não fui eleito, mas você pode saber que eu continuarei na luta política porque eu ao ter o Sandro Mabel lá na prefeitura'", disse o governador.

Caiado alegou que o encontro foi realizado para discutir os problemas de Goiânia, que vivia crises na área da saúde e coleta de lixo. Ainda de acordo com o governador, a reunião foi feita no Palácio das Esmeraldas por ser o local onde ele mora. "Eu reuni vereadores em uma reunião institucional, de Poder. Eu, como governador, com vereadores eleitos e suplentes para tratar de um assunto que era extremamente delicado naquele momento, porque a discussão já existia diante do colapso da máquina do governo", argumentou. A decisão desta quarta-feira também condena à cassação a chapa eleita em Goiânia, formada por Mabel e Coronel Cláudia (Avante). Os três ainda serão obrigados a pagar multar de R$ 5,3 mil, pena imposta a Cláudia, R$ 40 mil, no caso de Mabel, e R$ 60 mil, valor aplicado a Caiado.

A juíza autora da decisão, Maria Umbelina Zorzetti, considerou que Caiado usou o Palácio das Esmeraldas, sede do governo goiano, para realizar evento de campanha de Mabel e pressionar os presentes a mobilizarem esforços pela eleição do candidato a prefeito do União Brasil. A prática configura abuso de poder político e é vedada pela legislação eleitoral. "Restou demonstrado que o investigado usou de seu poder de Governador do Estado e em franco desvio de finalidade organizou os eventos eleitoreiros, convocou seus convidados, subiu na tribuna e fez campanha eleitoral dentro de um prédio que pertence ao Estado de Goiás", afirma trecho da decisão. Caiado ainda argumentou que a Justiça Eleitoral "não pode ter dois pesos e duas medidas". Ele citou encontros da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2014, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022, com políticos no Palácio da Alvorada durante o período o eleitoral que não foram considerados como ato de campanha pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).