Pimenta diz que Lula não deve se afastar formalmente da Presidência em meio à internação

O chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), ministro Paulo Pimenta, afirmou nesta terça-feira, 10, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não precisará se afastar da Presidência do País por enquanto, apesar de estar internado na UTI do hospital Sírio-Libanês em São Paulo. "Em um primeiro momento, estamos trabalhando que não haverá necessidade de afastamento formal do presidente", disse em entrevista para a Rádio Gaúcha.

Na madrugada desta terça, o petista foi levado para a unidade hospitalar e passou por uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia na cabeça. O procedimento durou cerca de 2 a 3 horas. Com o quadro de saúde estável, Lula ficará internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 48 horas. Depois, irá para um quarto do hospital, onde deve permanecer pelo menos ao longo desta semana.