Pacheco deseja 'pronta recuperação' a Lula, após cirurgia de emergência por hemorragia cerebral

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), desejou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma "pronta recuperação", após o chefe do Executivo ter sido submetido a uma cirurgia na madrugada desta terça-feira, 10. Pacheco desejou que Lula retorne ao trabalho para continuar "comandando as ações de seu governo tão importantes" para o atual momento do País. "Desejo ao presidente Lula, que passou por cirurgia para drenar um hematoma intracraniano, uma pronta recuperação. Que ele retorne o mais brevemente ao trabalho para continuar comandando as ações de seu governo tão importantes para esse momento do País", escreveu Pacheco em nota divulgada à imprensa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, às 17h desta segunda-feira, 9, Lula estava reunido com Pacheco e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para tratar sobre o impasse das emendas. O encontro foi rápido, durou cerca de 1h. Logo em seguida, por volta das 18h, Lula deu entrada no Sírio-Libanês em Brasília para fazer uma ressonância magnética que identificou uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em outubro.