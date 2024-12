Já já ele estará de volta, diz Janja sobre cirurgia de Lula

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, disse há pouco em seu perfil no Instagram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva "já já estará de volta". O petista passou mal na segunda-feira, 9, e precisou ser submetido a uma cirurgia na cabeça para tratar um sangramento.

"Passando para agradecer por todas as orações, o afeto e as boas energias que o meu amor, o presidente Lula, tem recebido no dia de hoje. Depois da cirurgia muito bem-sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade e para a certeza de que, com a dedicação da equipe médica e com a fé e o amor do povo, em breve ele estará novamente de volta ao trabalho. Por isso, fiquem tranquilos!", escreveu Janja.