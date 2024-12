Homem é preso após tentar entrar na Câmara com munição para revólver

Um homem foi preso na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 10, após tentar entrar nas dependências da Casa com 30 munições para pistola. A informação foi revelada pelo site Metrópoles. O Estadão confirmou com uma testemunha a ocorrência.

Segundo o Metrópoles, esse homem seria um servidor do ministério da Saúde e tentou entrar no prédio do Legislativo federal pelo Anexo 4, que tentou levar a munição por um papel pardo. Esse homem enviaria o pacote pelos Correios ao Rio de Janeiro.