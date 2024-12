TSE estuda medidas para diminuir abstenção e pode dificultar justificativa de ausência

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estuda medidas para diminuir a abstenção nas eleições, que no pleito municipal deste ano atingiu o patamar de 29,26%, o segundo maior desde 2012. Entre as opções na mesa estão aumentar o valor da multa para quem deixa de votar e acabar com a justificativa de ausência no mesmo dia da eleição. A ministra Cármen Lúcia, presidente do TSE, prefere priorizar campanhas de conscientização, mas não descarta a possibilidade de enfrentar a abstenção em várias frentes. "Eu acho que o brasileiro já está tão cansado de tudo que aumenta de ônus. Uma coisa é você contar para ele que esse é um direito importante para você, para quem vem depois de você, para quem já veio antes de você. Eu sempre acho que o que é só uma imposição não fica para sempre", disse a ministra a jornalistas após a apresentação do Relatório de Avaliação das Eleições de 2024.

De acordo com a ministra, a Justiça Eleitoral vai examinar as múltiplas causas que levam à abstenção para buscar diminuir essa taxa, "ou pelo menos convidar (o eleitor) com mais foco".