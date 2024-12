STM elege 1ª mulher para Presidência na história da Corte; saiba quem é

Pela primeira vez na história, o Superior Tribunal Militar (STM) elegeu uma mulher para presidir a Corte. Os membros do STM escolheram nesta quinta-feira, 5, Maria Elizabeth Rocha, que comandará o Tribunal entre 2025 e 2027. A posse dela está prevista para ocorrer em março do próximo ano.

Em 2007, ela foi nomeada para uma vaga no STM pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que então estava no seu segundo mandato à frente do Palácio do Planalto. Ela já presidiu a Corte interinamente entre 2014 e 2015, sendo a única mulher a ocupar a função desde que o Tribunal foi criado, em 1808.

A gestão de Maria Elizabeth no STM durou entre junho de 2014 e março de 2015. Ela assumiu o posto após a aposentadoria do então presidente, o general Raymundo Nonato de Cerqueira Filho.

A nova presidente do STM é casada com o general de divisão Romeu Costa Ribeiro Bastos. Ela é uma das cinco integrantes civis do tribunal militar. Há outros 10 integrantes das Forças Armadas, sendo quatro do Exército, três da Marinha e três da Aeronáutica.