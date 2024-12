Eleitor que não votou no 1º turno tem até esta quinta-feira, 5, para justificar

Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Eleitores que não comparecerem no primeiro turno das eleições municipais de 2024 têm até esta quinta-feira, 5, para justificar ausência. Os que não votaram no segundo turno, precisam apresentar justificativa eleitoral até 7 de janeiro de 2025. As pessoas aptas a votar que não compareceram em nenhum dos turnos devem apresentar duas justificativas, uma para cada pleito.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza três formas para envio das justificativas:

E-Título A justificativa pode ser feita por meio do e-Título, aplicativo disponível para download nas plataformas Android e iOS. Após baixá-lo, a pessoa deve acessar "Mais opções" e, em seguida, selecionar o local do pedido de justificativa de ausência. Depois, basta preencher o formulário com os dados solicitados. É importante destacar que, para justificar a ausência pelo aplicativo, a eleitora ou o eleitor deve estar com o título eleitoral regular. Para fazer a justificativa, a pessoa deverá informar os dados pessoais exatamente como registrados no cadastro eleitoral, declarar o motivo da ausência às urnas e anexar a documentação comprobatória digitalizada. Finalizada essa etapa, será gerado um código de protocolo para acompanhamento e o requerimento será transmitido à zona eleitoral responsável pelo título do eleitor ou da eleitora para análise. Após a decisão, a pessoa será notificada.

Vale lembrar que quem optar pelo aplicativo e-Título terá o acesso ao histórico de justificativas anteriores. Autoatendimento Eleitoral A pessoa também pode fazer a justificativa pelo Autoatendimento Eleitoral, no site do Tribunal Superior Eleitoral e nos Portais da Justiça Eleitoral. No site do TSE, basta acessar “Serviços eleitorais”, clicar no botão “Justificativa Eleitoral” e preencher as informações necessárias para dar andamento à solicitação. Cartório Eleitoral A pessoa também poderá justificar a ausência presencialmente. Nessa modalidade de atendimento, a eleitora ou o eleitor deverá preencher o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), disponível nos sites da Justiça Eleitoral, e entregá-lo no cartório eleitoral mais próximo.

Quem optar por essa forma de justificativa deve apresentar um documento oficial com foto para validação.

Multa e Cancelamento A falta de justificativa dentro do prazo apresentado pode resultar em multa. Além disso, a eleitora ou o eleitor que faltar e não justificar a ausência a três eleições consecutivas poderá ter o título cancelado. Há consequências para quem não votar, justificar ou pagar as multas eleitorais. Nesses casos, a pessoa fica impedida de: tirar o passaporte e a carteira de identidade;

inscrever-se em concurso público;

renovar a matrícula em escolas da rede pública;

tomar posse ou receber remuneração em cargo público;

pedir documentos em embaixadas ou consulados.

Serviço — Prazo para justificar ausência nas eleições de 2024 Primeiro turno, até 5/12/2024

Segundo turno, até 7/1,2024

Contatos e endereços dos Cartórios Eleitorais em Fortaleza, CE Cartório da 1ª Zona Eleitoral

Endereço: Rua Dr. Pontes Neto 800 - Luciano Cavalcante - CEP: 60.050-080

Telefone: +558534533501

E-mail: ze001@tre-ce.jus.br Cartório da 2ª Zona Eleitoral

Endereço: Rua Dr. Pontes Neto N. . 800 - CEP: 60.813-600

Telefone: +558534533642

E-mail: ze002@tre-ce.jus.br Cartório da 3ª Zona Eleitoral

Endereço: Rua Dr. Pontes Neto, 800, Prédio Anexo, Andar L - CEP: 60.813-600

Telefone: (85) 34533643

E-mail: ze003@tre-ce.jus.br