Tarcísio concede maior honraria de São Paulo para irmã de Javier Milei

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu nesta segunda-feira, 2, a secretária-geral da presidência da Argentina, Karina Milei, irmã do presidente Javier Milei, e o ministro da Economia do país, Luís Caputo. Na reunião, o chefe do Executivo estadual concedeu a Karina a Ordem do Ipiranga, mais alta honraria do Estado.

O encontro ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, e durou cerca de duas horas. A reunião abordou o plano "São Paulo na Direção Certa", ajuste fiscal de Tarcísio, e as diretrizes econômicas da Argentina.