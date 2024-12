Pedro Lupion é reeleito presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária até 2027

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A alteração estatutária para permitir sua reeleição foi aprovada pela maior parte da bancada. Lupion, uma das principais vozes de oposição ao governo Lula no Congresso, preside a FPA desde março de 2023. Desde 2023, a bancada da agropecuária aprovou no Congresso projetos relacionados a temas caros ao setor, como o novo marco legal para defensivos agrícolas, a lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas e a lei do autocontrole. Teve ainda atuação relevante na isenção de impostos para carnes e demais alimentos na cesta básica na reforma tributária.