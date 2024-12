Lewandowski vai à Câmara e deputados da bancada da bala cobram decreto para liberar armas

O impasse ocorre após o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter articulado, em agosto deste ano, a retirada da votação de um projeto movido pela oposição que derrubaria o atual decreto do chefe do Executivo na regulação das armas.

"O governo está arruinando a vida de 1 milhão de brasileiros, que são os atiradores esportivos", afirmou Marcos Pollon (PL-MS), presidente do ProArmas, um dos principais movimentos armamentistas do Brasil.

Naquele mês, o próprio líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que o governo logo divulgaria um novo decreto, cedendo em pontos pedidos pela bancada da bala. Desde então, esse novo decreto não avançou.

Deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro querem reduzir as restrições a colecionadores e atiradores profissionais e também para quem tem porte de arma. O decreto de Lula proibiu que os clubes de tiro possam funcionar se estiverem dentro do raio de um quilômetro de distância em relação a instituições de ensino.

"Ele (Lula) não admitia que durante o horário escolar pudesse haver o exercício de tiro. A movimentação das armas perto das escolas", afirmou Lewandowski nesta terça-feira, ao falar de uma conversa com o presidente.

Lewandowski foi convocado (ou seja, obrigado a comparecer) à Comissão de Segurança Pública da Câmara após a intensa pressão da bancada da bala, atendendo a 21 requerimentos de deputados para falar sobre diversos temas da segurança nacional. O ministro reclamou da convocação.

"As portas do meu ministério estão sempre abertas para cada deputado em particular e com a comissão como um todo", disse. "Com todo respeito, quero manifestar meu inconformismo em ter sido convocado."