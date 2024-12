Em campanha à sucessão de Lira, Hugo Motta se reúne com FPA e bancadas estaduais nesta terça

Motta almoça com parlamentares da bancada do agro ao meio-dia. Na ocasião, os integrantes da frente vão apresentar pautas prioritárias, como os projetos de "reciprocidade ambiental", de contenção de invasões de terras e do Seguro Rural.

Candidato a presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) terá reuniões com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) e com bancadas estaduais nesta terça-feira, 3.

Antes disso, pela manhã, Motta tem agendada para as 10h30 uma reunião de uma hora com a bancada de deputados do Ceará, na sede do Republicanos, em Brasília.

Às 14h30, Motta recebe a bancada do Goiás. Ainda está em negociação um encontro com os parlamentares do Maranhão e de demais Estados que ainda não confirmaram. Até o momento, o candidato já se reuniu com 17 partidos e 13 bancadas estaduais.

A candidatura de Motta tem o apoio declarado de maioria dos partidos na Câmara do PT ao PL. Seus adversários anteriores, Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA), desistiram de suas campanhas e anunciaram adesão ao deputado paraibano.