Na agenda do dia, Lula recebe Tarcísio e Nunes para solenidade no Planalto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, receberá dois adversários políticos para uma solenidade no Palácio do Planalto nesta sexta-feira: o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele também terá encontros com ministros.

As informações estão na agenda oficial do petista, que foi divulgada na noite da quinta-feira, 28.