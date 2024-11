Moro se encontra com Zelensky em Kiev e critica posição de Lula sobre guerra na Ucrânia

O senador Sérgio Moro (União-PR) se encontrou nesta sexta-feira, 29, com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski em Kiev. Além do ex-juiz, a comitiva brasileira contava com a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e Magno Malta (PL-ES), além do deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP). "Viemos, a delegação brasileira, à Ucrânia dizer, com clareza solar, que a população brasileira apoia a sua causa e que é contra a guerra de agressão promovida pela Rússia. A Ucrânia, hoje, luta por sua soberania e pelo mundo livre. A posição de Lula não nos representa", escreveu o parlamentar.

Malta disse que "pediu desculpas" ao presidente ucraniano pelas "declarações desrespeitosas" de seu homônimo brasileiro, "deixando claro que a maioria de nós não compactua com tais atitudes. Aproveitei também para destacar que o momento delicado que vivemos no Brasil com sinais preocupantes de autoritarismo".